Impulsan turismo y embellecen Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades municipales y representantes del sector turístico acordaron fortalecer dicha actividad en Múzquiz como Pueblo Mágico, mediante acciones de embellecimiento, promoción y atención a los visitantes.

Durante la sesión del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico y del Consejo Consultivo Turístico Municipal, se aprobó dar seguimiento al proyecto de convenio con COMEX, mediante el cual existe una propuesta a nivel federal para continuar recibiendo pintura destinada al mejoramiento de las principales fachadas del Centro Histórico.

La sesión fue presidida por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, mientras que en representación de la Secretaria de Turismo en Coahuila participó la profesora Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera.

Como parte de los acuerdos, se anunció además que, próximamente se instalará un módulo turístico en la plaza Hidalgo, en la zona centro de Múzquiz, con el propósito de brindar información y atención a los visitantes que arriben al Pueblo Mágico.

El módulo turístico será establecido en el espacio que anteriormente ocupaban los taxistas, con lo que se busca ofrecer un punto de orientación para quienes recorren el municipio y sus principales atractivos.

Asimismo, se planteó promover la comunidad del Nacimiento de los Negros Mascogos como un atractivo turístico, con la intención de incrementar la llegada de visitantes durante los fines de semana y fortalecer la actividad turística de esta comunidad.