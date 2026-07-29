Catean inmueble y aseguran droga

NUEVA ROSITA, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo en departamentos ubicados en la colonia Comercial, en el municipio de San Juan de Sabinas, como parte de las acciones de investigación y prevención del delito que se mantienen en la Región Carbonífera.

El cateo se realizó en la colonia Comercial

El operativo se llevó a cabo la noche del martes en cumplimiento de una orden de cateo, siguiendo las acciones instruidas por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Como resultado de la intervención, los agentes aseguraron narcótico con características propias de la metanfetamina, el cual será sometido a dictámenes químicos forenses para determinar su peso y composición.

Detalles del operativo y aseguramiento de droga

Además, las autoridades informaron que durante el operativo se realizaron labores de inteligencia que permitieron fortalecer las carpetas de investigación relacionadas con el caso.

La Fiscalía General del Estado señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de investigación y combate a los delitos que se desarrollan en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Estrategia de seguridad en Coahuila

La dependencia destacó que los operativos buscan reforzar el blindaje de Coahuila mediante acciones preventivas y de investigación para contribuir al mantenimiento de bajos índices delictivos en la entidad.