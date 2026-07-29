Protección Civil realiza rescate de Miguel Ortiz en Rancho Santana

Múzquiz, Coahuila.- La rápida coordinación entre elementos de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal permitió el rescate oportuno de una persona que se encontraba extraviada durante la madrugada de este miércoles en las inmediaciones del Rancho Santana, perteneciente al Ejido Múzquiz.

El reporte fue recibido a las 3:28 de la madrugada a través del sistema de emergencias 911, informando sobre una persona masculina desorientada y extraviada en esa zona.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo de búsqueda en el área, logrando localizar al ciudadano Miguel Ángel Ortiz Pérez, de 30 años de edad, quien se encontraba en una zona de monte dentro del predio.

Al ser valorado por los cuerpos de auxilio, se confirmó que presentaba un esguince en el tobillo derecho, lesión ocasionada por una caída al mismo nivel, lo que le impedía salir por sus propios medios.

Los rescatistas realizaron la extracción del lesionado utilizando una camilla rígida, mientras que Seguridad Pública Municipal brindó apoyo en las labores de búsqueda, resguardo y seguridad durante todo el operativo. Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital General de Múzquiz, donde recibió atención médica.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reconoce el trabajo coordinado y la pronta respuesta de los elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, quienes actuaron de manera eficaz para salvaguardar la integridad del ciudadano, reafirmando su compromiso de atender con profesionalismo y oportunidad cada llamado de emergencia.

"Todos Somos Protección Civil".