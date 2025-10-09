Inicia Programa 40 días por la vida en Diócesis de Piedras Negras

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de promover la reflexión sobre las consecuencias del aborto y ofrecer acompañamiento a mujeres interesadas en conocer más sobre la concepción y el desarrollo de una nueva vida, la Diócesis de Piedras Negras dio inicio al programa '40 días por la vida', que se desarrollará del 24 de septiembre al 31 de octubre. La iniciativa busca generar espacios de diálogo, orientación médica y apoyo emocional en un marco de respeto y sensibilidad.

En entrevista, la doctora Lorenz Patricia Sáenz Menchaca explicó que el programa se enfoca en brindar información clara y científica sobre el proceso de gestación, así como en abrir canales de escucha para mujeres que enfrentan decisiones difíciles. 'No se trata de juzgar, sino de acompañar. Queremos que cada mujer tenga acceso a datos reales, a testimonios y a la posibilidad de tomar decisiones informadas', señaló.

Durante los 40 días, se realizarán actividades como charlas, encuentros comunitarios y asesorías individuales, todas con enfoque médico y humano. La doctora Sáenz destacó que el programa está abierto a mujeres de todas las edades y contextos, especialmente aquellas que deseen comprender mejor el inicio de la vida desde una perspectiva biológica y ética. 'Muchas veces hay desinformación o miedo. Nuestro papel es ofrecer claridad y apoyo', afirmó.

El programa también contempla la participación de profesionales en salud mental, voluntarios quienes colaborarán en la creación de un entorno seguro para el diálogo. La doctora Sáenz subrayó que el respeto a la dignidad de cada persona es el eje central de la iniciativa. 'Queremos sembrar conciencia, pero también esperanza. Cada historia merece ser escuchada con empatía', expresó.

Las mujeres interesadas en recibir orientación o participar en las actividades pueden comunicarse directamente con la doctora Lorena Patricia Sáenz Menchaca al teléfono 861 112 2703. La Diócesis de Piedras Negras invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de reflexión, con el compromiso de construir una cultura de vida, respeto y acompañamiento.