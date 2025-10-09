Comparecerá ex director de AHMSA por robo de estaño

Monclova, Coahuila.– La sombra de la corrupción vuelve a posarse sobre Altos Hornos de México (AHMSA). Este viernes 10 de octubre, Luis Zamudio Miechelsen, ex director general de la acerera, comparecerá ante un juez penal en los juzgados de juicio oral de Frontera, acusado de participar en el robo de 10 toneladas de estaño, un golpe al patrimonio valuado en cerca de 10 millones de pesos.

La audiencia de imputación, programada a la 1 de la tarde, representa un hecho inédito: por primera vez un ex alto directivo de AHMSA enfrenta formalmente cargos por el saqueo de recursos durante la crisis que arrastró a la compañía a la quiebra.

El delito, denunciado en agosto de 2024, encendió las alarmas por la forma en que se ejecutó. El estaño sustraído estaba bajo resguardo en una de las áreas de mayor seguridad de la planta, lo que hizo imposible que el hurto pasara inadvertido sin la participación o el consentimiento de mandos internos. La falta de reacción del personal de vigilancia alimentó las sospechas de complicidad.

El material pertenece legalmente a Grupo Financiero Afirme, del empresario Julio Villarreal, factor que agrava el caso y abre un frente adicional en medio del complejo proceso de liquidación de AHMSA.

Para muchos trabajadores, este caso simboliza la impunidad con la que operaron ex directivos de la acerera en los últimos años. Ahora, el proceso judicial contra Zamudio Miechelsen podría sentar un precedente sobre las responsabilidades penales derivadas del colapso de la mayor empresa siderúrgica de México.