Detenido individuo por delito hacia menor en Minas de Barroterán

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un individuo fue detenido por elementos policiacos tras ser señalado como presunto responsable de un delito sexual en agravio de un menor de edad.

La detención se realizó como parte de las acciones inmediatas emprendidas por autoridades de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, a fin de atender el caso.

El delegado, Lic. Diego Garduño Guzmán, confirmó el aseguramiento del sujeto, cuya identidad fue reservada por motivos legales, al igual que la del menor afectado.

Garduño Guzmán informó que ya se ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a derecho.

"Tenemos conocimiento de estos hechos, ante lo cual se realizan las primeras diligencias médicas y clínicas", declaró el servidor público, subrayando que se están siguiendo los protocolos establecidos para casos de esta naturaleza.

Las autoridades buscan garantizar la integridad física y emocional del menor, así como recabar pruebas que sustenten el proceso judicial.

Cabe destacar que la intervención de la policía municipal y estatal fue inmediata, con el objetivo de brindar seguridad a la familia de la víctima.

El delegado reconoció la pronta respuesta de las corporaciones, enfatizando que la coordinación entre instancias fue clave para actuar con rapidez y eficacia.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los menores y aseguró que se dará seguimiento puntual al caso.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.