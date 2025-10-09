Alcaldesa resalta valor del deporte en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. – Con el objetivo de promover el deporte, la educación y la cultura entre la juventud, el Gobierno Municipal de Múzquiz llevó a cabo la inauguración de la Liga del Torneo Copa Campeones Regional, en la que participan jóvenes estudiantes de nivel secundaria.

El evento se realizó en el Parque Recreativo La Cascada, contando con la presencia de destacadas autoridades como la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, el Lic. Antonio Cepeda Licón, Titular del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, y la Dra. Zaide Habib Castillo, Coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera.

También asistieron la Mtra. Imelda Vázquez Ramírez, Directora de Educación Física en el Estado, y Hiroshi Alejandro de la Cruz Tovar, alumno de la Secundaria Edilberto Edmundo Montemayor Galindo de la Villa de San José de Cloete, quien participó como representante juvenil de los equipos competidores.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes la Lic. Karla Gabriela Maltos Estrada, Directora del DIF Múzquiz; Aida Aracely Ibinarriaga Maldonado, Directora del DIF Sabinas; Lic. José Isaías Escobedo Flores, Director del DIF San Juan de Sabinas; Yair de León Veloz, Director del DIF Progreso; Beaney Meléndez Nájera, Presidenta Honoraria del DIF Juárez; y Angelita Patricia Rodríguez, Directora del DIF Juárez.

Durante su mensaje, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de fomentar el deporte como una herramienta para fortalecer valores, disciplina y trabajo en equipo entre la juventud.

Por su parte, el Lic. Antonio Cepeda Licón reconoció el esfuerzo conjunto del DIF Coahuila y los municipios de la Región Carbonífera por impulsar el programa "Vive Libre sin Drogas", que encabeza la Sra. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

A través de este programa, se busca promover la prevención, la sana convivencia y el desarrollo integral de las y los jóvenes. Los equipos ganadores de esta etapa regional tendrán el honor de representar a la Región Carbonífera en el Torneo Estatal "Vive Libre sin Drogas".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan el crecimiento personal y deportivo de las nuevas generaciones.