Múzquiz Prepara Celebraciones Escolares para Fiestas Patrias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el inicio del ciclo escolar 2025-2027, las instituciones de educación primaria federalizadas en el municipio de Múzquiz han comenzado con las actividades alusivas a las Fiestas Patrias.

Así lo dio a conocer la profesora Perla Azucena Flores Chacón, Jefa de Sector, quien destacó el entusiasmo con el que docentes y estudiantes han retomado las aulas, impulsando proyectos que fortalecen el sentido de identidad nacional.

Flores Chacón explicó que el objetivo principal de estas actividades es inculcar en el alumnado, el respeto por las fechas célebres y los símbolos patrios.

Para ello, los docentes se prepararon previamente en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, donde se diseñaron estrategias pedagógicas enfocadas en mejorar los aprendizajes y elevar la calidad educativa en la región.

Desde el regreso a clases el pasado 1 de septiembre, las escuelas han comenzado a trabajar con los alumnos y alumnas en la organización de los festejos del 15 de septiembre.

Estas celebraciones no solo buscan conmemorar la Independencia de México, sino también reforzar el conocimiento histórico y cultural del país entre los niños y niñas.

Las actividades incluyen desde murales temáticos y ensayos de actos cívicos, hasta investigaciones sobre los héroes nacionales y la historia del movimiento Independentista.

Cada escuela ha adaptado sus dinámicas según sus posibilidades, pero todas comparten el propósito de consolidar el sentido de pertenencia y el orgullo por ser mexicanos.

Finalmente, la profesora Flores Chacón subrayó que este tipo de iniciativas no solo enriquecen el ambiente escolar, sino que también promueven valores fundamentales como el respeto, la identidad y la participación activa de los estudiantes en la vida cívica del país.

Con estas acciones, Múzquiz reafirma su compromiso con una educación integral y significativa.