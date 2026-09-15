Policías acuartelados en Melchor Múzquiz: Seguridad para Fiestas Patrias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA.- Cerca de 120 elementos policiacos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal en ambos turnos, permanecen acuartelados en esta ciudad, ante las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

La medida contempla mantener concentrados a los agentes durante la celebración del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar, por lo que el personal permanecerá disponible para atender cualquier situación que pudiera presentarse, informó el director José Ponce Sánchez.

El acuartelamiento se mantiene durante las fechas en que se desarrollen las actividades relacionadas con las fiestas patrias, de acuerdo con la información proporcionada por la corporación.

Los elementos permanecerán en sus instalaciones y bajo las instrucciones correspondientes, mientras se llevan a cabo las celebraciones en el municipio, celebraciones encabezadas por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Esta disposición forma parte de las acciones de organización de la corporación durante estas fechas 15 y 16 de septiembre, manteniendo al personal atento a cualquier llamado.

Con ello, la dependencia policial, mantendrá a sus elementos concentrados durante las fiestas patrias, de acuerdo con la medida anunciada por la corporación.

Acciones de la autoridad

El operativo de vigilancia abarcará ejidos, minerales y propiamente la cabecera municipal, será una fiesta patriótica muy segura, muy en paz, pues se desarrollará el mismo formato de siempre, colocando filtros de supervisión para evitar incidentes, externó el director de la corporación.