Monclovense acusa en redes presunta estafa de 24 mil pesos por venta de bolsas

Una mujer monclovense acusó públicamente a otra de una presunta estafa por un monto global de 24 mil pesos, relacionada con la compra de bolsas para iniciar su propio negocio.

Mariana N. realizó una publicación en sus redes sociales para señalar a Wendi N., con quien aseguró haber mantenido comunicación vía WhatsApp desde el mes de agosto, periodo en el que concretaron la presunta compra-venta de producto.

A través de su perfil de Facebook, Mariana N. afirmó que nunca recibió el material que había adquirido y mostró conversaciones en las que, según señaló, ya había realizado la transferencia bancaria correspondiente al pago.

Fue la noche de este martes cuando, ante la falta de entrega del producto, decidió exhibir en redes sociales a quien señaló como su proveedora, acusándola de incumplir con la entrega de las bolsas.

Amenazas y Consecuencias

Horas después, también hizo público el número telefónico de la acusada y la responsabilizó por cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a su familia, luego de asegurar que fue amenazada a raíz de la publicación.

La Voz de Monclova intentó contactar a las involucradas. Solo Mariana N. respondió al mensaje y aseguró que la situación ya fue trasladada al ámbito legal, dando a entender que interpondría una denuncia contra quien, según su versión, incumplió con la compra.