Héctor Miguel García Falcón celebra apoyo en Múzquiz: elecciones 2023

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el recinto oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ingeniero Héctor Miguel García Falcón ofreció una rueda de prensa en la que agradeció a la estructura priista, así como a ciudadanos y ciudadanas, el respaldo brindado durante la contienda electoral para la renovación de diputaciones en el Congreso del Estado de Coahuila.

El abanderado del PRI-UDC Alianza por la Seguridad, dijo que la confianza depositada en su proyecto se reflejó en resultados alentadores para su partido.

¿Qué declaró Héctor García Falcón sobre su candidatura?

Acompañado de representantes del Revolucionario Institucional, García Falcón informó que en el municipio de Múzquiz la tendencia favorece a su candidatura con una proporción de tres a uno.

Señaló que este distrito muestra una clara ventaja y que, de acuerdo con las cifras preliminares, el PRI estaría logrando triunfos en los 16 distritos del estado, lo que describió como "carro completo".

En su mensaje, el aspirante expresó: "Estoy muy contento, muy agradecido con toda la estructura, con el partido, somos un equipo muy grande.

"Reconozco el trabajo de las lideresas, de los diferentes sectores, de los empresarios y de las comunidades religiosas por el apoyo brindado hacia mi persona", dijo.

¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en las elecciones?

Sus palabras reflejaron un tono de celebración y reconocimiento hacia quienes participaron en la campaña.

El candidato aseguró que los resultados eran esperados gracias al trabajo realizado y al respeto mostrado hacia la ciudadanía durante el proceso electoral.

"Ahí está el resultado, Múzquiz quiere seguir conservando la paz y la tranquilidad que hasta ahorita hemos tenido", subrayó, destacando la importancia de mantener la estabilidad en la región.

Finalmente, agradeció el apoyo de su familia y reiteró su agradecimiento y reconocimiento al trabajo de su partido en la contienda.

La amplia participación ciudadana fue además como un factor clave en la jornada electoral y en la consolidación de los resultados preliminares.