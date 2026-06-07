Ejerce Claudia Garza su derecho al voto

SABINAS, COAHUILA.– La candidata a diputada local por el Tercer Distrito, Claudia Garza, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la sección electoral 697, acompañada de familiares y amigos.

Tras depositar su sufragio, la candidata destacó que la jornada electoral representa una gran fiesta democrática y reiteró la importancia de la participación ciudadana para fortalecer las instituciones democráticas.

Claudia Garza señaló que la elección se está desarrollando en un ambiente de orden y seguridad, condiciones que, dijo, también prevalecieron durante el periodo de campañas. Asimismo, manifestó su confianza en que la jornada continúe de manera respetuosa y tranquila.

Indicó que permanecerá atenta al desarrollo de la jornada electoral con responsabilidad. Durante el día realizará recorridos por distintos municipios del distrito y sostendrá reuniones con integrantes de su equipo de trabajo, además de dar seguimiento a la información que se vaya generando a lo largo del proceso.

La candidata reconoció el trabajo realizado por las autoridades electorales y por las y los funcionarios de casilla, destacando la organización observada durante la jornada y la participación de la ciudadanía.

Enfatizó que lo más importante es respetar la voluntad expresada por las y los ciudadanos en las urnas. "Hoy la voz más importante es la de la ciudadanía", concluyó.