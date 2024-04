Afortunado ganador de 50 mil pesos: Don Guille

NUEVA ROSITA, COAH.- La fortuna sonrió a Don Guillermo Morán Zamora Vázquez, residente del Municipio de San Juan de Sabinas, quien se convirtió en uno de los afortunados ganadores del premio de 50 mil pesos otorgado por el Gobierno del Estado.

En un gesto de gratitud, Don Guillermo expresó su agradecimiento al gobierno estatal por su apoyo constante a los ciudadanos que son contribuyentes cumplidos.

Conocido por su puntualidad y responsabilidad, Don Guillermo (adulto mayor) destacó que siempre realiza sus pagos de control vehicular muy a tiempo por eso, este año, su compromiso se vio recompensado de una manera inesperada.

"Es la primera vez que obtengo un premio, y aunque quisiera ser agraciado cada año, esta vez sí gané", comentó con una sonrisa.

El Gobierno del Estado fue elogiado por Don Guillermo, quien afirmó que cumple con los contribuyentes que, como él, están al día con sus obligaciones fiscales.

Tras pagar poco más de mil pesos por su vehículo, el premio llegó como una bendición para él, quien planea utilizar el dinero para saldar deudas pendientes.

La fe también jugó un papel importante en su victoria, ya que Don Guillermo confió en la divinidad para obtener el premio: "Le pedía mucho a Dios que me ayudara a ganar, pues soy un contribuyente y tengo derecho. Dios me oyó, me escuchó y aquí me tiene, cobrando lo que es mío", relató emocionado.

Finalmente, Don Guillermo extendió su agradecimiento tanto a Dios como al gobierno, reconociendo la iniciativa como un acto de reconocimiento hacia los contribuyentes cumplidores.

Este premio no solo representa un alivio financiero para él, sino también un testimonio del compromiso del Gobierno del Estado con sus ciudadanos.