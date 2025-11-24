Adolescente herido tras riña entre menores en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una riña originada por un juego de box entre menores de edad desató una violenta trifulca en la colonia Las Misiones, luego de que uno de los participantes se molestara al perder.

El joven se retiró del lugar visiblemente alterado y, minutos después, regresó acompañado de varios masculinos armados con machetes, resorteras y piedras, quienes agredieron a Gerardo N., de 14 años de edad.

Durante el ataque, Gerardo sufrió una herida superficial en el brazo izquierdo de aproximadamente 10 centímetros, lo que requirió su traslado inmediato al hospital más cercano para recibir atención médica.

Vecinos del sector reportaron el incidente a las autoridades policiacas del Mando Coordinado, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

El presunto agresor principal, es un menor conocido por el apodo de "Juanito", quien hasta el momento no ha sido localizado ni presentado ante el Ministerio Público para Menores. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer la participación de los demás involucrados.

Fue Estefany N., madre del menor lesionado, quien acudió este lunes a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para interponer una querella formal por lesiones en agravio de su hijo. La mujer, de 29 años de edad y vecina de la calle San Andrés en la misma colonia, exigió justicia y protección para los menores que fueron testigos del violento episodio.

La Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación por lesiones y violencia entre menores, y se espera que en los próximos días se emitan las medidas correspondientes para garantizar la seguridad en la zona. Mientras tanto, padres de familia y vecinos han manifestado su preocupación por el incremento de conductas agresivas entre adolescentes en espacios públicos.