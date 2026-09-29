Nueva Rosita se prepara para la inauguración de Bodega Aurrerá

NUEVA ROSITA, Coah.- El edificio de Bodega Aurrerá en Nueva Rosita ya está casi listo y se encuentra por inaugurarse, informó el licenciado Adrián Sandoval García, titular de Fomento Económico.

El funcionario explicó que inicialmente se tenía contemplada la primera semana de noviembre para la apertura, pero personal de enlace de la empresa comunicó que la fecha se adelantará al mes de octubre.

Señaló el entrevistado que la inauguración podría darse del 14 al 18 de octubre, aunque aún se está en espera de lo que defina la organización de Walmart, con quien ya se está en trámite para levantar la fecha.

Sandoval García detalló que la tienda generará alrededor de 70 empleos directos más otros 30 indirectos que manejan a través de las líneas de productos que distribuyen en la cadena.

Destacó que actualmente en la obra civil trabajan cerca de cien personas y que casi la totalidad de la mano de obra es de Nueva Rosita, lo que ya representa una derrama económica para el municipio.

Finalmente, el funcionario destacó que la llegada de Bodega Aurrerá fortalecerá la oferta comercial en esta ciudad y el empleo local en sí, en todo el municipio de San Juan de Sabinas.