Frentes fríos: Protección Civil de Coahuila habilita albergues en todo el estado

Arteaga, Coahuila.– Ante el pronóstico de nuevos frentes fríos en el estado, la Coordinación de Protección Civil de Coahuila activó un total de 100 albergues distribuidos en toda la entidad, incluidos municipios de menor tamaño, como medida preventiva para proteger a la población más vulnerable.

La dependencia estatal informó que, aunque existen regiones donde el descenso de temperatura suele ser más marcado, se determinó no excluir a ninguna localidad, con el objetivo de contar con espacios seguros en cualquier punto del estado donde se requiera atención inmediata.

Si bien se prevé que las temperaturas de esta temporada no alcancen niveles extremos, las autoridades reiteraron la importancia de mantener vigilancia permanente y contar con infraestructura lista para responder ante cualquier eventualidad climática.

Acciones de la autoridad

La habilitación de estos albergues se realiza de manera coordinada con el DIF estatal, que apoya en el equipamiento de los espacios con cobijas y camas, principalmente para atender a personas en situación de calle o familias que lo necesiten durante los descensos de temperatura.