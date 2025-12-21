Estamos cerrando muy bien el 2025: Manolo

Saltillo, Coah.- Durante un encuentro con su equipo de trabajo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas revisó los resultados que en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura y salud, entre otros, se tuvieron en el estado, resaltando el gran trabajo en equipo y la suma de esfuerzos que permitieron que en este 2025 Coahuila ocupara los primeros lugares nacionales en diversos indicadores y sus familias tuvieran una mejor calidad de vida.

Durante la reunión también estuvieron presentes miembros de los poderes Judicial y Legislativo, diputados y diputadas federales, alcaldesas y alcaldes, a quienes llamó a continuar trabajando en unidad por el bien de Coahuila.

Durante el encuentro también se revisaron los proyectos y programas que se estarán desarrollando el siguiente año, ya que también se revisó el tema del presupuesto, por lo que instó a seguir manteniendo finanzas sanas y un buen manejo de los recursos estatales.

Jiménez Salinas llamó a todo el equipo a mantener la unidad que ha dado grandes resultados en el Estado, mejorando la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Recordó que los mejores indicadores en Seguridad, Desarrollo económico, generación de empleos y calidad de vida de Coahuila en este 2025 no son obra de la casualidad, sino el resultado de la suma de esfuerzos de los órdenes de gobierno y de los tres poderes, en conjunto con la sociedad civil y la iniciativa privada.

Asimismo, les exhortó a que en el 2026 no se baje la guardia y continúen trabajando de la mano por el bien de las familias coahuilenses y el desarrollo de nuestro estado.

Posteriormente, parte del equipo se reunió para celebrar la tradicional posada, en donde el gobernador Manolo Jiménez aprovechó para darles las gracias por todo este 2025 y les deseó que el 2026 llegue con mucho éxito y los exhortó a seguir trabajando con todo el próximo año y mantener esa cercanía con la población.

"Magnífica convivencia con grandes amigas y amigos de todo Coahuila. Muchas gracias por todo su apoyo en este 2025. Hoy nuestro Estado es uno de los mejores para vivir en México", señaló el gobernador.