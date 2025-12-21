Comparte Oscar Ríos posada con sindicalizados

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En un ambiente de unión y fraternidad, el alcalde Óscar Ríos Ramírez participó en la tradicional posada organizada por el Sindicato de Trabajadores del Municipio de San Juan de Sabinas. El evento se convirtió en un espacio de reconocimiento al esfuerzo diario del personal sindicalizado, quienes contribuyen al buen funcionamiento del Ayuntamiento y al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención, el edil expresó su satisfacción por acompañar a las y los trabajadores municipales, subrayando la relevancia del trabajo conjunto entre la administración y el sindicato. Señaló que esta coordinación ha permitido cumplir compromisos y mejorar las condiciones laborales, fortaleciendo así la relación institucional y el bienestar de los empleados.

"Ha sido un gusto caminar juntos, trabajar en equipo y cumplir los compromisos adquiridos con quienes todos los días dan su esfuerzo para servir a la ciudadanía", manifestó Ríos Ramírez, destacando la importancia de mantener la cercanía con quienes desempeñan funciones esenciales en la vida municipal.

El evento reunió a trabajadores y sus familias en un ambiente de unión y fraternidad.

La celebración se desarrolló en un ambiente familiar, con la participación de trabajadores y sus familias, reafirmando la disposición de ambas partes para continuar colaborando de manera coordinada. La posada incluyó momentos de convivencia que fortalecieron los lazos de solidaridad y compromiso entre el sindicato y la administración municipal.

Oscar Ríos destacó la importancia del trabajo conjunto entre la administración y el sindicato.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto y respetuoso con el sindicato, reconociendo la labor de los trabajadores en el desarrollo de San Juan de Sabinas. Con este tipo de encuentros, se refuerza la empatía y el reconocimiento hacia quienes día a día contribuyen al progreso de la comunidad.