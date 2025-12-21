Obispo Hilario González destaca resultados de la campaña del diezmo en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- La Diócesis de Saltillo cerró la campaña del diezmo anterior con resultados alentadores al alcanzar el 98 por ciento de la meta establecida, informó el obispo Hilario González, quien confió en que el porcentaje restante pueda completarse en los próximos días.

Resultados de la campaña del diezmo

De cara a la nueva etapa, el prelado presentó el lema de la campaña vigente: "Tu ofrenda, una bendición", con el que se busca subrayar que la generosidad de los fieles es una forma de prolongar las bendiciones recibidas.

"Todos somos bendecidos por Dios y cuando damos una ofrenda, esa también se convierte en bendición para otros", expresó.

Importancia de la corresponsabilidad

Monseñor González aclaró que el diezmo no debe entenderse como un impuesto ni una obligación fiscalizada, sino como un acto libre de generosidad y corresponsabilidad. Recordó que la aportación sugerida es equivalente a un día de salario al año, aunque invitó a quienes puedan hacerlo a ofrecer un poco más, pensando en el bien común.

Los recursos recaudados se destinan al sostenimiento de la diócesis y a necesidades concretas como el apoyo a las pastorales, la formación de estudiantes en Roma, la atención de sacerdotes en la casa sacerdotal y diversos proyectos parroquiales, que van desde obras de construcción hasta la reparación de templos o la adquisición de vehículos para el servicio pastoral.

Finalmente, el obispo detalló que la campaña del diezmo se desarrolla de manera anual: inicia entre finales de noviembre y principios de diciembre, y concluye en octubre del año siguiente, con la esperanza de que sea "una bendición para la diócesis y para todos los que comparten de lo que han recibido".