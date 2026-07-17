Incendio consume gimnasio en vivienda de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una vivienda de la colonia Américo Rodríguez resultó con daños de consideración luego de que un incendio consumiera por completo el área habilitada como gimnasio, sin que se registraran personas lesionadas.

El director del Departamento de Bomberos, Alberto Ramos, informó que el siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Américo, esquina con 20 de Noviembre, hasta donde acudieron elementos de la corporación para atender la emergencia, hechos registrados la tarde del pasado jueves.

El incendio ocurrió en la colonia Américo Rodríguez, afectando un gimnasio.

A su llegada, los bomberos iniciaron las maniobras para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara al resto de la vivienda y, a inmuebles cercanos. El funcionario señaló que, hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se determine el origen del siniestro.

Bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el fuego y evitar su propagación.

Como consecuencia del fuego, el área del gimnasio sufrió pérdida total, ya que fueron consumidos diversos aparatos eléctricos utilizados para la práctica de ejercicio. Tras extinguir el incendio, los elementos de Bomberos con apoyo de Misión Bomberos y cuerpos de emergencia de la ciudad de Sabinas, realizaron labores de enfriamiento y verificación para descartar riesgos de una posible reactivación del fuego, confirmando que no hubo personas heridas.

Las causas del incendio aún son desconocidas y se realizarán investigaciones.