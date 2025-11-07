Inicia Campaña de Seguridad Escolar en Coahuila: Alcalde Oscar Ríos

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la seguridad de los estudiantes en las inmediaciones de las instituciones educativas, el alcalde Oscar Ríos Ramírez dio inicio a una campaña de señalización y colocación de bordos reductores de velocidad frente a diversos planteles escolares del municipio.

Esta iniciativa busca prevenir accidentes y fomentar una cultura vial más responsable entre los automovilistas, citó el edil en entrevista ante medios de comunicación.

Como parte de esta estrategia, el edil visitó la escuela primaria "Licenciado Miguel Ramos Arizpe", donde atendió solicitudes de padres de familia y docentes, instalando bordos que obligan a los conductores a reducir la velocidad en una zona de alto tránsito.

La medida fue bien recibida por la comunidad escolar, que había manifestado su preocupación por el riesgo que representaban los vehículos que circulaban a exceso de velocidad.

Durante su recorrido, Ríos Ramírez también escuchó otras peticiones, entre ellas la propuesta de convertir en un solo sentido la calle ubicada frente al plantel, en la colonia Ramos Arizpe.

El alcalde se comprometió a realizar las gestiones necesarias para evaluar y, en su caso, implementar esta modificación vial que contribuiría a mejorar el flujo vehicular y la seguridad peatonal.

Además de esta intervención, se anunció que instalarán reductores similares en el exterior de la escuela Nueva Rosita, frente a la Secundaria Profesor Fortunato Gutiérrez Cruz, así como en la escuela Zaragoza, donde se eliminarán las boyas existentes ya que generan daños en los vehículos.

Estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana en zonas escolares.

Finalmente, el alcalde destacó que su administración continúa trabajando para cumplir compromisos con la ciudadanía. En ese sentido, informó que se ha avanzado en el tema de alumbrado público, alcanzando la instalación de 2 mil luminarias de las 7 mil que se requieren en todo el municipio, lo que representa un paso importante para tener sectores más seguros y mejor iluminados.

Por su parte la ciudadana María Maclovia Cisneros Vargas a nombre de la sociedad de padres de familia, agradeció al alcalde Oscar Ríos, el apoyo recibido, reconociendo a su vez que, el edil siempre has respondido a las peticiones de los habitantes de dicho sector y en esta ocasión no fue la excepción.