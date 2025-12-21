El tren navideño de Canadian Pacific Kansas City ilumina Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Saltillo amaneció con un toque de fantasía. Durante las primeras horas del domingo, el tren navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) recorrió distintos puntos de la ciudad, transformando rieles y avenidas en un espectáculo de color que captó la atención de niños, jóvenes y adultos.

Desde la noche previa, familias completas se organizaron para esperar el paso del convoy, conocido por su despliegue de miles de luces y efectos visuales con temática navideña.

El tren iluminado de CPKC en Saltillo

El tren fue observado en zonas como Avenida Universidad y en su avance rumbo a Derramadero, donde el sonido del ferrocarril y la iluminación sincronizada provocaron aplausos y asombro entre los asistentes.

La experiencia se multiplicó en plataformas digitales, donde los espectadores compartieron imágenes y vídeos del recorrido nocturno, convirtiendo el momento en una celebración colectiva más allá de las vías.

Recorrido del tren navideño en México

Este paso por Saltillo forma parte del itinerario del tren iluminado de CPKC en México, que contempla su circulación por diversas ciudades del país durante diciembre. Entre los destinos considerados se encuentran Monterrey, San Luis Potosí, así como localidades de Guanajuato y Michoacán, llevando el ambiente festivo a lo largo de su ruta antes de cerrar la temporada.