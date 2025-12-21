Familias disfrutan de Ruta Recreativa

Saltillo, Coah.- En una de las últimas ediciones del año, cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para activarse físicamente, convivir en familia y aprovechar las actividades que ofrecieron las distintas áreas del Gobierno Municipal de Saltillo, en un entorno cada vez más seguro.

Actividades de salud y seguridad en la Ruta Recreativa

Con motivo del inicio del periodo vacacional en las escuelas, numerosas familias recorrieron el circuito que se forma sobre el bulevar Venustiano Carranza, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de convivencia dominical para las y los saltillenses, así como para visitantes.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia a lo largo del recorrido, que incluyó la participación de diversos agrupamientos, fortaleciendo las acciones de proximidad social y brindando mayor tranquilidad a quienes caminan, trotan, pasean en bicicleta o asisten acompañados de sus mascotas.

Afluencia de familias en la Ruta Recreativa de Saltillo

De igual forma, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para ofrecer servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, orientación en nutrición y la aplicación de la vacuna contra la influenza, contribuyendo al cuidado integral de la salud de la población.

Además, con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales de compañía, se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitaciones, así como acciones para fomentar la adopción responsable de seres sintientes rescatados, encontrando en la Ruta Recreativa un espacio ideal para acercarlos a un nuevo hogar.

Promoción de la tenencia responsable de mascotas en el evento

Previo a la celebración de la Navidad, la Ruta Recreativa registró una mayor afluencia de personas, reafirmándose como un atractivo que impulsa la activación física, la convivencia familiar y el uso seguro del espacio público.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.