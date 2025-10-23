Detenido por homicidio culposo en escuela de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de una persona por el probable delito de homicidio culposo, en relación con la muerte del pequeño Anuel, de seis años de edad, ocurrida la semana pasada en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel del municipio de San Pedro.

El Delegado regional de la FGE en La Laguna, Carlos Rangel, informó que la aprehensión se llevó a cabo tras analizar las pruebas y testimonios recabados en el lugar de los hechos, entre ellas declaraciones de testigos, personal docente y trabajadores de la obra en construcción donde ocurrió el accidente.

"Se trata de un hombre ajeno al plantel educativo y a los padres de familia, al cual se le acredita un delito de tipo culposo. Las investigaciones siguen abiertas y, en caso de detectarse más responsabilidades, se actuará conforme a la ley", explicó Rangel.

El funcionario no reveló la identidad del detenido con el fin de no entorpecer el proceso judicial; sin embargo, no se descarta que existan otros posibles implicados conforme avance la investigación.

El representante de la Fiscalía indicó que se mantiene comunicación constante con los familiares de la víctima, a quienes se les brinda acompañamiento psicológico y asesoría legal. Asimismo, continúan las entrevistas con testigos y trabajadores de la obra para integrar todos los elementos a la carpeta de investigación.

El accidente ocurrió la mañana del pasado miércoles, cuando el grupo de Anuel realizaba actividades de educación física en la explanada del plantel. Durante la clase, uno de los polines metálicos de una techumbre en construcción se desplomó, impactando al menor y provocándole la muerte inmediata.

De acuerdo con las primeras versiones, los polines no estaban sujetos ni asegurados, pese a encontrarse en una zona donde los alumnos transitaban con frecuencia.

El director del plantel, profesor Luis de Aro, reconoció la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y supervisión en todas las obras dentro de los centros escolares, para prevenir tragedias similares.