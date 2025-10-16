Alejandra Rosales, Nueva Presidenta de Mesa Redonda Panamericana en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un ambiente de cordialidad y compromiso social, se llevó a cabo el cambio de mesa directiva de la Mesa Redonda Panamericana en esta ciudad.

El evento contó con la presencia de representantes del panamericanismo en la Región Carbonífera, quienes atestiguaron este importante relevo institucional que marca el inicio de una nueva etapa para la asociación.

Durante la ceremonia, la profesora Alejandra Rosales fue oficialmente designada como Presidenta de la Mesa Redonda Panamericana. Su nombramiento fue recibido con entusiasmo por las asistentes, quienes reconocieron su trayectoria y compromiso con los valores de solidaridad y cooperación que promueve el panamericanismo.

La docente estará al frente de la organización durante un año, periodo en el que se espera continúe fortaleciendo los vínculos con la comunidad.

El evento tuvo lugar en conocido salón de eventos sociales de la cabecera municipal, donde se dieron cita autoridades locales, miembros de la asociación y representantes de instituciones educativas.

La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acudió como invitada especial, reafirmando el respaldo del gobierno municipal a las iniciativas que promueven el desarrollo social y cultural.

Durante su intervención, la edil felicitó a la por asumir el cargo, deseándole éxito en esta nueva responsabilidad. Asimismo, destacó el papel fundamental que desempeña la Mesa Redonda Panamericana en la región, brindando apoyo a jóvenes universitarios, instituciones educativas y proyectos culturales que enriquecen la vida comunitaria.

Con este relevo, la Mesa Redonda Panamericana reafirma su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los sectores más vulnerables, promoviendo la educación, la cultura y el espíritu de unidad entre los pueblos del continente.

La nueva directiva, encabezada por Alejandra Rosales, inicia su gestión con el firme propósito de seguir haciendo del panamericanismo una fuerza activa en la transformación social.