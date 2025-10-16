Operativo de Desarme en Múzquiz arroja resultados favorables

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de reducir los índices de violencia en el municipio, autoridades de seguridad tanto del Estado como municipales, pusieron en marcha el Operativo de Desarme, el cual ha arrojado resultados favorables en las últimas semanas.

La estrategia busca recuperar la tranquilidad en las zonas con mayor incidencia delictiva mediante acciones coordinadas y la presencia policial ante todo.

Sergio Isaac Anguiano, comandante operativo del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, informó que el operativo ha recorrido diversas colonias consideradas como focos rojos en materia de seguridad.

Entre ellas destacan Las Misiones, Fonasol, 28 de Noviembre, La Ford, Nogalera y La Piedra, donde se ha reforzado la vigilancia y se han realizado intervenciones directas.

En el despliegue participan elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), el Programa de Atención Regional (PAR), la Policía Estatal y Seguridad Pública Municipal.

La colaboración entre estas corporaciones ha permitido una respuesta más eficaz ante situaciones de riesgo y ha fortalecido la confianza ciudadana.

De acuerdo con el comandante Anguiano, se ha logrado un número considerable de detenciones, así como el decomiso de armas y objetos relacionados con actividades ilícitas.

Estas acciones han contribuido a una disminución notable en el índice delictivo, especialmente en las zonas previamente identificadas como conflictivas.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de operativos, enfocados en la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las instituciones de seguridad, denunciando cualquier actividad sospechosa y sumándose a los esfuerzos por mantener la paz en Múzquiz.