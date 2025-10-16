Fiscalía activa Protocolo Alba para búsqueda de Valeria Flores Mata en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para la búsqueda urgente de Valeria Alejandra Flores Mata, una joven de 22 años que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de octubre de 2023 en el municipio de Sabinas.

Valeria tiene una complexión delgada, mide aproximadamente 1.55 metros, tiene piel clara, cabello lacio y negro, y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Como señas particulares, se destacan tatuajes en ambos tobillos, muñecas y en el brazo derecho.

La activación del Protocolo Alba busca movilizar a las autoridades, medios de comunicación y ciudadanía para agilizar su localización, priorizando la protección de su integridad física y emocional.

La Fiscalía exhorta a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero. Los datos pueden ser proporcionados de forma anónima a través de los canales oficiales de la dependencia.

Toda información cuenta. La solidaridad comunitaria puede marcar la diferencia.