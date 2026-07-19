Alfonso Miranda Guardiola alerta sobre crisis de salud mental en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, hizo un llamado a fortalecer la atención a la salud mental al considerar que se trata de una emergencia que debe ser enfrentada de manera coordinada por el gobierno, la sociedad civil y la Iglesia.

¿Qué declaró Alfonso Miranda Guardiola sobre la salud mental?

Durante su visita al municipio de Múzquiz, el prelado señaló que los problemas de salud mental representan una de las principales preocupaciones dentro de la Diócesis, debido a las consecuencias que generan en las familias y comunidades.

Explicó que, en muchos casos, estas problemáticas están relacionadas con las adicciones o la depresión silenciosa, situación que, lamentó, ha llevado a numerosos jóvenes al consumo de drogas, al internamiento en centros de rehabilitación e incluso al suicidio.

Acciones necesarias para enfrentar la crisis

Monseñor Miranda Guardiola destacó que la atención de esta problemática requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, ya que ninguna institución puede enfrentarla de manera aislada.

Asimismo, exhortó a las autoridades, organizaciones civiles, instituciones educativas, familias e iglesias a sumar esfuerzos para proteger a niñas, niños y jóvenes de los riesgos asociados con estos casos, el consumo de drogas y la integración a pandillas.

Finalmente, reiteró que la prevención, la formación en valores y el acompañamiento familiar son fundamentales para evitar que más jóvenes sean víctimas de las adicciones y de los grupos delictivos.