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Coahuila

Familia sobrevive al colapso de su vivienda en Melchor Múzquiz

Norma Leticia Hidalgo relató que desde días antes detectaron humedad y filtraciones, por lo que improvisaron un espacio para dormir en la cocina.

Por Teresa Muñoz - 19 julio, 2026 - 10:33 a.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un techo colapsó en una vivienda de la colonia Deportiva en esta ciudad, sin que se registraran personas lesionadas, debido a que sus habitantes decidieron cambiar de área para dormir ante las malas condiciones de la estructura. Norma Leticia Hidalgo, ama de casa y residente del domicilio afectado, relató que desde hace dos días habían dejado de utilizar una de las recámaras, debido a que el techo presentaba filtraciones, humedad y temían que pudiera desprenderse. Explicó que ella y su esposo adaptaron parte del área de la cocina para pasar la noche, decisión que permitió que resultaran ilesos, ya que horas después escucharon un fuerte estruendo y al revisar encontraron que el techo de la recámara había colapsado. La afectada señaló que el desplome provocó la pérdida de diversos enseres domésticos, entre ellos camas, roperos y otros muebles que se encontraban dentro de la habitación. Indicó que ahora lo que le preocupa es recuperar parte de sus pertenencias, luego de quedarse sin varios artículos básicos debido a los daños ocasionados por el colapso. Las personas interesadas en brindar ayuda pueden comunicarse al número de celular 864 102 03 53, para coordinar el apoyo a la familia afectada.

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