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Coahuila

Isidoro Briseño, minero de Pasta de Conchos, recibe homenaje en su sepultura

Isidoro Briseño fue el minero número 27 identificado en los trabajos de recuperación de Pasta de Conchos, un proceso que ha durado dos décadas.

Por Teresa Muñoz - 19 julio, 2026 - 10:23 a.m.
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      La tarde de este sábado fueron sepultados los restos mortales de Isidoro Briseño Ríos, el minero número 27 identificado dentro de los trabajos de recuperación en Pasta de Conchos. Familiares, amigos y habitantes de la comunidad se reunieron para darle el último adiós durante la ceremonia religiosa celebrada en la iglesia "San Isidro Labrador", donde se realizó una misa litúrgica alrededor de las 15:00 horas.

      Posteriormente, cerca de las 16:00 horas, el cortejo fúnebre partió con rumbo al panteón de la Villa de Esperanzas, donde sus restos fueron depositados para su descanso final. Durante la despedida, familiares de Isidoro Briseño Ríos organizaron una cabalgata en su honor como muestra de reconocimiento y cariño hacia el trabajador minero.

      La comunidad acompañó a la familia en este momento, luego de que los restos del minero fueran identificados como parte del proceso de recuperación y reconocimiento de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos. Con esta ceremonia, familiares cumplieron con el acto de despedida y homenaje para quien formó parte de la actividad minera de la Región Carbonífera.

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