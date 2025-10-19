Garantiza el Alcalde la seguridad en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la seguridad pública, al señalar que las acciones se mantienen de manera permanente y en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de preservar el clima de paz y tranquilidad que caracteriza a la ciudad.

De manera constante se han dado a conocer los resultados de la estrategia de seguridad que se lleva en el estado, en coordinación entre estado, federación y municipios, manteniendo así la seguridad.

El edil monclovense señaló que es un trabajo que se tiene que realizar día tras día, para ver por la integridad, la paz y la seguridad de las familias, ante el riesgo permanente por algún hecho delictivo.

"Las acciones delictivas son algo que no avisa, por lo que tenemos que estar preparados y trabajando de manera constante, por lo que a través del municipio hacemos lo necesario para mantener la tranquilidad".

Villarreal subrayó que el municipio ha seguido la directriz del gobernador, quien ha sido enfático en que en seguridad no se puede dar un paso atrás, por lo que se ha trazado una ruta de trabajo coordinado.

Destacó la inversión que se realiza en materia de seguridad, con la instalación de cámaras, la capacitación de policías y la compra de unidades, en donde señaló que su gobierno no escatimará recursos en ningún rubro relacionado con la seguridad, desde la adquisición de unidades y equipamiento, hasta el fortalecimiento de la infraestructura, programas sociales y desarrollo económico, como parte de una estrategia integral.

"Tenemos que invertir, invertir, invertir, para mantener esta tranquilidad, en este sentido no debemos escatimar gastos, tenemos que planear junto con el Estado y la Federación en qué vamos a participar cada uno, para que prevalezca la tranquilidad de las familias", concluyó.