Promoverán el consumo local

CARLOS MACIAS/ LA VOZ SABINAS, COAH.- La Vicepresidenta de la CONCANCO en Coahuila, Alhira Reséndiz Rodríguez, compartió su experiencia después de una gira reciente por la Ciudad de México, donde se reunió con funcionarios del Gobierno Federal para discutir proyectos y necesidades de la región. Reséndiz Rodríguez destacó que una de las principales iniciativas es la campaña de consumo local a nivel nacional, que busca promover los productos y servicios de pequeños comercios y del barrio en cada entidad. La campaña, que se lanzará el último viernes de cada mes a partir del 26 de septiembre, busca fomentar el consumo de productos mexicanos y apoyar a los pequeños empresarios. Reséndiz Rodríguez agradeció al doctor Octavio Latorre, líder nacional de la CANACO, por su apoyo y gestión para abrir puertas en el Gobierno Federal. La también presidenta de la CANACO Nueva Rosita, destacó el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que promoverá también el programa de consumo local durante la conferencia de prensa La Mañanera. Reséndiz Rodríguez invitó a todos los ciudadanos a sumarse a este esfuerzo y fortalecer las empresas locales. Durante su gira, Reséndiz Rodríguez también aprovechó para gestionar algunas necesidades específicas de la región en coordinación con la CANACO de Sabinas. Aseguró que tuvieron buenos resultados y que seguirán trabajando para traer beneficios para los ciudadanos. Finalmente, Alhira Reséndiz Rodríguez destacó que la campaña de consumo local a nivel nacional, es una iniciativa importante que busca fomentar el desarrollo económico en cada región del país.