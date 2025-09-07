Confían obreros en la promesa de Sheinbaum

SALTILLO, COAHUILA.- Confiados en que se abrirá un nuevo capítulo para la siderúrgica más importante de la región, trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acudieron a Saltillo para estar presentes en el mensaje y visita que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Parque Maravillas. Durante el evento, la mandataria federal se comprometió a dar seguimiento a la situación de la empresa y a respaldar a los obreros que desde hace meses atraviesan momentos de incertidumbre laboral. Los asistentes, provenientes principalmente de la planta 1 y planta 2 de Monclova, expresaron que mantienen toda la confianza en que Sheinbaum cumplirá sus compromisos, como parte de las 100 promesas que hizo al inicio de su mandato. 'Sabemos que nos va a responder como Presidenta, y es un compromiso con el pueblo de México, pero especialmente con los coahuilenses y con los trabajadores de AHMSA', señalaron. La crisis de la siderúrgica, que ha golpeado a miles de familias en la región centro y en zonas del desierto de Coahuila, ha dejado a los obreros en una situación complicada. Sin embargo, reconocieron que la visita presidencial a Saltillo les brinda esperanza de que se puedan recuperar los empleos que en su momento fueron arrebatados. En sus declaraciones, los trabajadores destacaron que más allá de los discursos, lo que esperan es que se concreten acciones que permitan reactivar la producción y garantizar el pago de salarios y prestaciones. 'Es muy importante que se reciba la empresa, que vuelva a producir, porque de ahí dependen muchas comunidades', mencionaron. Sheinbaum, en su intervención, refrendó su disposición a trabajar de la mano con los distintos sectores de Coahuila, sin distinciones políticas. Los trabajadores celebraron que se reconozca a AHMSA como un motor estratégico para la economía estatal y nacional, y confiaron en que las gestiones presidenciales puedan abrir la puerta a nuevas inversiones y a la estabilidad laboral. '. '. '. '. '. '. '. '.