Quedan atrapados en juego mecánico

SABINAS, COAH.- La noche del sábado 6 de septiembre, una intensa lluvia sorprendió a los asistentes de la Feriexpo Sabinas, generando momentos de tensión cuando una atracción mecánica quedó suspendida en el aire por más de una hora. En el juego permanecían varios jóvenes que habían abordado instantes antes del inicio de la tormenta.

Uno de los afectados, Antonio Cortés, compartió su experiencia en redes sociales: “Más de una hora y no nos pudieron bajar, lloviendo, tronando y la gente de atracciones La Roca solo decían ‘ya saben a qué se subían’, no dieron atención a nada”. Su publicación generó preocupación entre la comunidad, que cuestionó la preparación de los operadores ante situaciones de emergencia.

A pesar del susto, el incidente no dejó personas lesionadas. Los jóvenes descendieron sanos y salvos una vez que el personal logró estabilizar la atracción. No obstante, el episodio dejó al descubierto la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en eventos masivos, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Diversos asistentes manifestaron su inquietud por la falta de respuesta inmediata y solicitaron que las autoridades correspondientes, como Protección Civil, realicen inspecciones rigurosas antes, durante y después de cada jornada ferial. La revisión técnica y operativa de los juegos mecánicos es fundamental para garantizar la integridad de los visitantes.

FeriExpo Sabinas continúa con sus actividades programadas, pero este incidente ha abierto un espacio de reflexión sobre la responsabilidad compartida entre organizadores, operadores y autoridades. La comunidad espera que se tomen medidas concretas para evitar futuros riesgos y preservar el ambiente festivo con seguridad y confianza.