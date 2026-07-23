Investigan fallecimiento de estudiante en Allende

ALLENDE, COAH.– La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer el fallecimiento de una estudiante de la Escuela Secundaria Marcos Benavides, hecho registrado la mañana de este miércoles y que ha generado consternación entre alumnos, docentes y habitantes del municipio.

Tras el reporte a los números de emergencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad tras el deceso

Las autoridades informaron que la carpeta de investigación continúa en integración y que será a través de los peritajes y demás actuaciones ministeriales como se determinarán las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Reacciones de la comunidad educativa ante la tragedia

La noticia provocó muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia de la estudiante por parte de integrantes de la comunidad educativa, quienes expresaron sus condolencias ante la lamentable pérdida.

Detalles sobre la investigación del fallecimiento

Las autoridades solicitaron esperar el resultado de las investigaciones y evitar la difusión de versiones no confirmadas mientras el caso continúa bajo análisis.