Saltillo: Javier Díaz anuncia monumento al perro Rocky en un parque

SALTILLO, COAH.– El Gobierno de Saltillo construirá un monumento en honor al perro Rocky en uno de los parques de la ciudad, anunció el alcalde Javier Díaz tras reunirse con colectivos de protección animal, integrantes del Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes y autoridades involucradas en la atención de casos de maltrato animal.

El edil explicó que el monumento busca convertir el legado de Rocky en un símbolo de la colaboración entre sociedad y gobierno para fortalecer las políticas públicas de bienestar animal.

"Nos comprometimos a apoyar con un monumento a Rocky en alguno de los parques para que este legado sea un punto de inflexión para seguir trabajando unidos, colectivos y gobierno, y fortalecer las políticas públicas en favor de los seres sintientes", declaró.

Acciones de la autoridad

Durante la reunión, en la que también participó el médico veterinario Carlos Vaca, se revisaron las acciones implementadas por la administración municipal en materia de protección animal y se acordó mantener el trabajo coordinado con colectivos, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para prevenir y sancionar el maltrato animal.

Díaz destacó que su administración creó la Unidad de Atención Especializada para los Seres Sintientes, el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes y ha fortalecido las acciones del Centro de Bienestar Animal.

Detalles confirmados

También informó que el Parque Urdiñola ha concretado más de 750 adopciones de animales, por lo que el Municipio buscará, en coordinación con el Gobierno del Estado, replicar ese modelo en un parque estatal con mayor capacidad.

El alcalde señaló que el reglamento municipal endureció las sanciones por maltrato animal y precisó que, en lo que va de 2026, se han impuesto alrededor de 12 multas administrativas por este tipo de conductas.

Asimismo, anunció que instruyó al secretario del Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal para incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una partida destinada a apoyar económicamente a asociaciones y colectivos dedicados al bienestar animal.

Agregó que el objetivo es respaldar a organizaciones que actualmente sostienen gran parte de su labor con recursos propios o mediante donaciones, a fin de fortalecer su capacidad de atención y cuidado de los animales.