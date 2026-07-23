Operador de tractocamión hospitalizado por golpe de calor en Allende

ALLENDE, COAH.– Un operador de tractocamión fue hospitalizado luego de presentar síntomas de deshidratación y golpe de calor mientras permanecía varado sobre la Carretera Federal 57, en el tramo Allende–Nava, a la altura del paraje conocido como "La Carrizada".

De acuerdo con el reporte, el hombre, de 33 años de edad, permaneció aproximadamente tres horas expuesto a las altas temperaturas después de que su unidad sufriera una falla mecánica. Además, señaló que durante gran parte del día no había consumido alimentos y únicamente había ingerido agua caliente.

Al ser valorado por paramédicos, presentaba debilidad generalizada, dolor de cabeza, sudoración abundante, piel caliente y signos evidentes de deshidratación, además de una frecuencia cardiaca elevada, síntomas compatibles con un golpe de calor derivado de la prolongada exposición al sol.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, el operador fue estabilizado y trasladado a la Clínica No. 12 del IMSS en Allende para recibir valoración médica y reposición de líquidos.

Acciones de la autoridad

Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la región, cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a conductores y automovilistas a mantenerse hidratados, consumir alimentos durante sus jornadas y evitar permanecer por periodos prolongados bajo los rayos del sol para prevenir este tipo de emergencias.