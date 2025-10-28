Alcalde Oscar Ríos Ramírez presencia exposición de altares en escuela primaria

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez asistió como invitado a la Escuela Primaria 'General Lázaro Cárdenas del Río' para presenciar la exposición de altares elaborados por los estudiantes.

Este evento, que honra a los fieles difuntos del 1 al 2 de noviembre, se realizó como parte de las actividades culturales que promueven las tradiciones mexicanas en la comunidad escolar.

Acompañado por el secretario del ayuntamiento Profesor, Fernando Mondragón Aguilar, el edil recorrió los trabajos realizados por los alumnos y atestiguó el altar dedicado a la señora Juanita Vaquera Quirino, madre de familia y reconocida impulsora de mejoras en el plantel.

El altar, lleno de color y simbolismo, fue una muestra del cariño y respeto que la comunidad educativa guarda por su memoria.

La directora del plantel, profesora Yaretzi Hernández Romero, agradeció la presencia de las autoridades municipales, educativas y padres de familia, destacando el esfuerzo de los estudiantes en la elaboración de los altares.

Subrayó que este tipo de actividades fortalecen el sentido de identidad y pertenencia entre los alumnos.

Durante el evento, el profesor Carlos Abraham Vitela Vaquera expresó su gratitud por el homenaje dedicado a su madre, recordándola como una mujer comprometida con la educación y el bienestar de sus hijos.

Finalmente, el alcalde Oscar Ríos Ramírez resaltó la importancia de preservar las tradiciones que dan sentido a la cultura mexicana. En su mensaje, felicitó a los estudiantes y autoridades educativas por el emotivo evento y reiteró el valor de recordar a quienes han dejado huella en la comunidad.