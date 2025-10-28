Inicia Entrega de Carbón a la CFE en Coahuila

SABINAS, COAH.- Después de confirmarse el arranque oficial de la entrega de pedidos de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), derivado de la reciente licitación internacional, las uniones de transportistas con sede en los cinco manantiales y la región carbonífera se declararon listas para iniciar con los acarreos del mineral hacia las plantas termoeléctricas del norte del estado.

Diego Z´ Cruz Guajardo, integrante de una de las organizaciones de transporte, expresó su satisfacción por el inicio de estas actividades, destacando que el traslado del carbón hacia las plantas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en el municipio de Nava, representa una oportunidad para reactivar la economía en las regiones Norte, Centro y Carbonífera de Coahuila.

El movimiento logístico contempla la participación de más de 500 vehículos de carga, los cuales estarán cumpliendo con el compromiso de abastecer de manera continua el mineral requerido por la CFE. Esta operación representa no solo una fuente de empleo para cientos de familias, sino también un impulso directo a la cadena productiva local.

Transportistas y autoridades han coincidido en que este nuevo ciclo de entregas fortalece la actividad minera y reafirma la importancia estratégica de la región carbonífera en el suministro energético nacional. Además, se espera que el dinamismo económico generado por los acarreos tenga un efecto positivo en comercios, talleres y servicios relacionados.

Con esta movilización, se da inicio a una etapa de colaboración entre productores, transportistas y autoridades, en la que se busca garantizar eficiencia, seguridad y cumplimiento en cada entrega, fortaleciendo el papel de Coahuila como motor energético del país.