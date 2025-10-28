CFE y Unión Mexicana de Productores de Carbón inician contrato

SABINAS, COAH.- El presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, Bogar Montemayor Garza, confirmó que esta semana dará inicio la entrega de carbón a las plantas termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en el municipio de Nava. Esta operación marca el arranque formal del contrato derivado de la reciente licitación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Montemayor Garza detalló que la madrugada del martes 28 de octubre, los empresarios que firmaron el compromiso de suministro recibieron un correo de confirmación por parte de la CFE, autorizando el inicio del proceso. Este mensaje fue recibido con entusiasmo por los productores, quienes esperaban con expectativa la activación del acuerdo.

El líder carbonero reiteró que los productores están preparados para comenzar con los fletes hacia ambas plantas, lo que permitirá dinamizar la economía de la región carbonífera durante los próximos dos años que dure el contrato. Se estima una derrama económica de 12,600 millones de pesos, con impacto directo en empleos, transporte y servicios locales.

Asimismo, se confirmó la participación de las organizaciones de transporte de carga, quienes iniciarán labores esta misma semana, en fecha aún por definir. Su incorporación será clave para garantizar el cumplimiento logístico de las entregas pactadas con la CFE.

Con este arranque, se fortalece la cadena productiva del carbón en Coahuila y se abre una etapa de colaboración entre productores, transportistas y autoridades, en beneficio de las regiones Norte, Centro y Carbonífera del estado.