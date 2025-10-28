Funerales Martínez brinda apoyo total a familia de Dylan Rodríguez Uñate en Sabinas

SABINAS, COAH. - En un gesto de solidaridad y compromiso comunitario, la agencia Funerales Martínez ofreció sus servicios sin costo a la familia de Dylan Alejandro Rodríguez Uñate, adolescente de 14 años que lamentablemente falleció la noche del lunes en el hospital y centro de salud de esta ciudad.

El menor había sido trasladado por la mañana desde su domicilio en el fraccionamiento Lomas de la Virgen, luego de presentar complicaciones de salud que requirieron atención médica urgente. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Dylan perdió la vida horas después de su ingreso.

Ante la difícil situación económica que enfrenta la familia, la empresa funeraria decidió brindar apoyo total, cubriendo los gastos relacionados con el traslado, preparación y ceremonia de despedida del joven. Esta acción fue recibida con profundo agradecimiento por parte de los seres queridos del menor.

Funerales Martínez reiteró que su compromiso va más allá de lo comercial, y que en momentos de dolor es fundamental acompañar con respeto y empatía a quienes más lo necesitan. "Sabemos que ninguna ayuda puede aliviar la pérdida, pero sí puede hacer más llevadero el proceso", expresaron representantes de la agencia.

La comunidad de Sabinas se ha unido en muestras de afecto y apoyo hacia la familia Rodríguez Uñate, reconociendo tanto el valor humano de Dylan como el gesto solidario de la funeraria.