Tres alumnas hospitalizadas por intoxicación en secundaria

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tres alumnas de nivel secundaria fueron ingresadas de emergencia al Centro de Salud "Juan Galán Jr." luego de presentar síntomas de intoxicación por consumo de medicamentos controlados durante el receso escolar.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles dentro del plantel educativo donde cursan sus estudios, generando alarma entre el personal docente y estudiantil.

Tras percatarse de la situación, las autoridades escolares actuaron con prontitud y notificaron de inmediato a los padres de familia, quienes acudieron al nosocomio para conocer el estado de salud de sus hijas.

Las menores fueron atendidas por personal médico especializado, quienes lograron estabilizarlas tras presentar efectos adversos por la ingesta de sustancias psicotrópicas.

Al lugar también se presentaron elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), así como autoridades policiacas, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, se identificó a una estudiante de tercer grado como presunta responsable de incitar a las menores a vender y consumir sustancias tóxicas dentro del plantel.

Los médicos del Centro de Salud confirmaron que las adolescentes, cuyas identidades se mantienen en reserva por tratarse de menores de edad, consumieron Benzodiacepinas y Clonazepam, medicamentos que requieren prescripción médica y cuyo uso indebido puede provocar serios efectos en el sistema nervioso central.

Las autoridades educativas y de salud han iniciado una investigación conjunta para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de prevención dentro de las instituciones escolares.

Asimismo, se brindará apoyo psicológico a las estudiantes afectadas y se evaluarán posibles sanciones administrativas para quienes resulten responsables.