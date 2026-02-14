Destinarán 220 millones de pesos al Sector Rural en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— El Gobierno del Estado anunció que este año se ejercerá un presupuesto de 220 millones de pesos para el sector rural, informó el licenciado Jesús María Montemayor Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

Con esta inversión se busca fortalecer a los productores y atender las necesidades más urgentes del campo en cada uno de los municipios de la entidad.

Acciones de la autoridad

Montemayor Garza explicó que aún se afinan los programas que se pondrán en marcha, ya que cada mes de octubre la Secretaría presenta ante la autoridad competente una propuesta antes de concluir el año.

Señaló que las condiciones climáticas han cambiado drásticamente, pues mientras en 2024 se registró un periodo más lluvioso, actualmente enfrentan una problemática derivada de un año seco.

Detalles confirmados

Ante este panorama, el funcionario indicó que se están ajustando los programas para responder a las nuevas circunstancias. Entre ellos se contempla el arranque del programa de semilla de sorgo, así como otros esquemas relacionados con suplementos y concurrencia.

El titular de la SDR destacó que la intención es que los recursos se distribuyan de manera estratégica, atendiendo las demandas más apremiantes de agricultores y ganaderos, a fin de garantizar que el presupuesto tenga un impacto real en la productividad y en la economía de las familias rurales.

Finalmente, reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado es mantener un acompañamiento constante con los productores, adaptando los programas a las condiciones que impone el clima y asegurando que el campo continúe siendo un motor de desarrollo para la Región Carbonífera.