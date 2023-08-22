Apoya Tania a Emily y Adriana

Múzquiz, COAH.- En un gesto de solidaridad y compromiso con la comunidad, la licenciada María Elena Flores Guerra, en representación de la alcaldesa Tania Vanessa Flores, realizó una visita al hogar de Emily y Adriana, las dos pequeñas que sufrieron un trágico accidente con quemaduras graves hace algunos meses. El Ayuntamiento de Múzquiz ha estado acompañando a la familia en este doloroso proceso, brindando apoyo económico para ayudarles a sobrellevar la difícil situación.

La visita, que tuvo lugar este martes en el Barrio El Alto, tuvo como propósito entregar un apoyo económico adicional que les permitirá viajar a la Ciudad de México para continuar con los tratamientos especializados necesarios para su recuperación. La administración municipal ha estado activamente involucrada en el bienestar de Emily y Adriana, demostrando su compromiso con el apoyo a las familias en momentos de dificultad.

El fin de semana pasado, el ayuntamiento organizó una alegre fiesta para las dos niñas, previo a su regreso a la Ciudad de México. La celebración tenía como objetivo brindarles un momento de alegría y diversión, en medio de los desafíos que enfrentan en su proceso de recuperación.

La licenciada María Elena Flores expresó durante su visita que la administración municipal de Tania Flores continuará respaldando a la familia en todas las formas posibles. Subrayó que la niñez de Múzquiz es una prioridad y que la alcaldesa estará siempre atenta a las necesidades de los más jóvenes en este pueblo mágico.

Este acto de empatía y apoyo reafirma la importancia de la solidaridad comunitaria y el papel activo que desempeñan las autoridades locales en momentos difíciles. La visita de María Elena Flores y el compromiso constante del Ayuntamiento de Múzquiz demuestran que la unidad y el cuidado mutuo son valores fundamentales en esta comunidad.