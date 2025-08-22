Cateo a escuela "patito" de enfermería en Saltillo destapa presunto fraude académico

SALTILLO, Coahuila.- La noche de este jueves, autoridades ministeriales, estatales y federales realizaron un cateo en un inmueble ubicado en Prolongación Urdiñola, entre Magnolia y Jesús Nuncio, en la colonia Centenario, tras múltiples denuncias por presunto fraude académico en contra del Instituto de Asistencias Médicas (IDEAM), una escuela técnica de enfermería que operaba sin registro oficial.

El operativo se efectuó con autorización del juez de control Dorian Martínez documentado en el oficio 0395/2025 y en presencia de agentes de la Policía Estatal, personal militar y elementos de la Fiscalía delegación Sureste.

En el lugar, las autoridades aseguraron carpetas con expedientes de estudiantes y trabajadores, recibos de pago, material de enfermería, equipos de videovigilancia y posibles registros financieros vinculados al presunto fraude.

Los vecinos reportaron que la circulación vial fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las diligencias.

Autoridades aún no han determinado la cantidad de afectados ni los montos implicados en el supuesto fraude académico. Extraoficialmente se reveló que, hace aproximadamente mes y medio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió para exigir el registro oficial, pero la directora habría rehusado su incorporación, alegando la existencia de una alianza con una universidad reconocida, sin sustento legal.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades penales, proteger los derechos de los posibles afectados y confirmar si hubo actos delictivos al operar sin los permisos correspondientes.