Óscar Ríos lidera entrega de cobijas y alimentos en Nueva Rosita

Lleva Óscar Ríos Operativo Abrigo llega al Fracc. "Amelia Rodríguez"

Como parte de las acciones para proteger a las familias ante las bajas temperaturas, el alcalde Óscar Ríos encabezó el Operativo Abrigo en la colonia Amelia Rodríguez, en Nueva Rosita, donde se brindó apoyo directo a las y los vecinos del sector.

Durante el recorrido se entregaron cobijas, charolas de carne, refrescos y donas, además de compartir un mensaje de cercanía y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha instruido mantener una atención permanente a las comunidades que más lo necesitan en esta temporada invernal.

El alcalde Óscar Ríos destacó que, además del apoyo emergente por el frío, se tiene contemplado impulsar obras y acciones en este sector, como trabajos de pavimentación, instalación de luminarias LED, así como la limpieza de algunas viviendas y la atención a reportes de drenaje, acciones que ya comenzaron a realizarse para mejorar las condiciones de vida de las familias.

En esta jornada acompañaron al alcalde la Lic. Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF Municipal; Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de MEJORA, así como funcionarios municipales y regidores, quienes reafirmaron el compromiso de seguir trabajando en equipo y de manera cercana con la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reiteró que el Operativo Abrigo continuará recorriendo colonias y ejidos, llevando apoyo, atención y soluciones a las necesidades más apremiantes de la población.