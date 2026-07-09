Topos Azteca realiza labores de rescate en Macuto, Venezuela

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - El brigadista originario del municipio de Múzquiz, Armando López Guerrero, junto con la Brigada de Topos Azteca, fue trasladado a la ciudad de Macuto, en Venezuela, para continuar con las labores de búsqueda, ubicación y recuperación de cuerpos tras los sismos registrados en esa región.

López Guerrero informó que los trabajos se concentran en edificios colapsados, donde se realizan maniobras para retirar escombros con apoyo de maquinaria pesada y permitir el ingreso de los rescatistas a las zonas afectadas. Explicó que las labores requieren extremo cuidado debido a las condiciones de riesgo que prevalecen en las estructuras dañadas, por lo que cada intervención se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad.

El brigadista señaló que los integrantes de la misión trabajan jornadas de hasta 12 horas diarias, manteniendo la coordinación entre los más de 13 elementos que conforman el equipo desplazado. Destacó que el objetivo principal es avanzar en la localización de posibles víctimas y brindar apoyo durante las tareas de recuperación en las áreas afectadas por los movimientos sísmicos.

Armando López Guerrero, integrante de Topos Azteca y originario de Múzquiz, forma parte de esta misión internacional de auxilio, representando la labor de rescate que realizan brigadistas mexicanos en situaciones de emergencia.