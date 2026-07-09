Iluminan Palaú al 100% Con Tecnología LED

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz concluyó la instalación de más de 800 lámparas LED de alumbrado público en la Villa de Palaú, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y reforzar la seguridad en la comunidad. La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que con esta obra se da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos con las familias de Palaú, al dotar de una mejor iluminación a calles y espacios públicos. La edil destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia para llevar mayor bienestar a la población y aseguró que acciones de esta índole están cubiertas ya en el resto del municipio, incluyendo Minas La Florida, Minas de Barroterán, Estación Barroterán, Villa de Esperanzas, ejidos como La Mota, Rancherías y otras comunidades. Jiménez Gutiérrez señaló que el proyecto representa una inversión importante para el municipio, realizado con recursos propios y sin recurrir a créditos o endeudamiento. Subrayó que la modernización del sistema de alumbrado público permitirá fortalecer las condiciones de seguridad para los habitantes, además de ofrecer calles mejor iluminadas. Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando obras y acciones que respondan a las necesidades de la población y contribuyan a mejorar la calidad de vida en todo el municipio.