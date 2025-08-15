ARRANCA ÓSCAR RÍOS OBRA DE PAVIMENTACIÓN

NUEVA ROSITA, COAH.- Cumpliendo la palabra empeñada y demostrando que cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados, el alcalde de San Juan de Sabinas Óscar Ríos Ramírez dio inicio a la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Hidalgo de Nueva Rosita y reconoció todo el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Este proyecto es resultado de un compromiso asumido con los vecinos de la calle Guerrero, y consiste en la pavimentación de 249.10 metros cuadrados con concreto hidráulico F´C=250 kg/cm², reforzado con malla electrosoldada y con un espesor de 15 centímetros, así como la construcción de topes de concreto. La inversión asciende a $472,199.01 pesos, provenientes del Fondo del REPUVE, informó Mario Vázquez, subdirector de Obras Públicas.

El coordinador municipal de Mejora, Ulises Cárdenas Herrera, resaltó que estas acciones son posibles gracias a la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por Gabriel Elizondo Pérez y ejecutada en coordinación con el alcalde Óscar Ríos Ramírez, siempre buscando el bienestar integral de las familias. Además, reconoció la estrategia municipal que ha permitido instalar luminarias LED en todos los sectores, un cambio notorio para la población.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo constante, y recordó que, hace 20 años, durante su primera gestión, se pavimentaron 560 cuadras. "Hoy, gracias a esta fórmula de trabajo hombro con hombro con el Gobernador, estamos logrando avances importantes para San Juan de Sabinas. Con este esquema podemos cumplir compromisos y dar resultados reales. Además de la pavimentación y las luminarias, hemos avanzado en drenaje, bacheo, el basurero municipal y hemos mantenido finanzas sanas, que nos permitieron liquidar el adeudo con el sindicato", afirmó.

Durante el evento, el señor Refugio Neaves, habitante de la colonia Hidalgo, expresó su agradecimiento: "Tuvo que venir Óscar Ríos para que se hiciera esta obra. Y quiero pedir que también le den las gracias al Gobernador por tomarnos en cuenta".

En el arranque de obra estuvieron presentes el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; el regidor Jesús Arnoldo Aguiñaga Morín, comisionado de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas; la síndica Yolanda Garza González, regidores, directores de la administración municipal y vecinos del sector.

Con obras como esta, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado reafirman que la mejor manera de hacer las cosas es trabajando unidos para cumplir compromisos con la gente.