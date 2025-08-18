Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez da inicio a pavimentación en Minas de Barroterán

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez dio el arranque oficial a la obra de pavimentación de la calle Río Usumacinta, en el barrio Santa Cruz de Minas de Barroterán, una acción largamente esperada por los vecinos de este sector.

Con una inversión de 437 mil 931 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se llevará a cabo el trazo y nivelación del terreno, colocación de emulsión asfáltica, aplicación de carpeta con concreto asfáltico y trabajos de renivelación de pozos, entre otros.

"Hoy me da mucho gusto estar aquí para dar inicio a esta obra que representa un compromiso cumplido con los vecinos. Sabemos que era una necesidad de hace tiempo y trabajando en equipo lo hacemos realidad. Seguimos escuchando sus peticiones y avanzando paso a paso en las necesidades más importantes de cada colonia y comunidad", expresó la alcaldesa.

En el evento también estuvieron presentes Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora; Rogelio Obregón Galarza, coordinador de Minerales; María de la Luz Cruz García, coordinadora de Minas de Barroterán; Miguel Ángel Rivera Guerrero, director municipal de Obras Públicas; así como el contratista Félix Moreno y vecinos del sector, quienes agradecieron la respuesta a esta petición.

La obra contempla más de 900 metros cuadrados de superficie pavimentada y busca mejorar la movilidad, los servicios y la calidad de vida de las familias de Barroterán.

"En Múzquiz lo hacemos en grande", reiteró la alcaldesa al concluir su mensaje.